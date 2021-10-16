أول تعليق من الزمالك على شكوى توسكر بشأن تخريب «ستاد نيايو»

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة ما تردد من قبل بعض مسئولي نادي توسكر الكيني حول تحطيم لاعبي الفريق الأبيض لغرفة ملابس الفريق في ملعب نيايو الوطني.

وقال المصدر إن أحد عمال غرفة ملابس الزمالك كان يفتح الباب المخصص للغرفة بقوة قبل دخول اللاعبين مباشرة بعد انتهاء لقاء توسكر، مما تسبب في سقوط زجاج باب الغرفة على رأس العامل ويده، ولم يكن هناك أي تعمد في تحطيم زجاج باب غرفة الملابس المخصصة للفريق الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد فاز على توسكر الكيني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.