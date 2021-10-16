الإرياني: الحوثي تنفذ أعمال انتقامية وقتل ممنهج للمدنيين في العبدية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب اليمنية.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية أن مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم إعدام ميداني وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمباني الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى الوحيد في المديرية، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية.

وأشار الارياني إلى أن المعلومات تؤكد تسبب قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصل للقرى ومنازل المواطنين بتدمير ست قرى بشكل كامل، في ظل موجة نزوح داخلي لمئات الأسر والنساء والأطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التي لا زالت خارج سيطرة المليشيا.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني: تمارس مليشيا الحوثي الإرهابية هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية في ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم إعلامي بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات والذي أدى إلى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية.

وأكد الإرياني أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكّان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

وفي سياق أخر، طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة أنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار، والقيام بمسئولياتهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي، وتهديدها الخطير والمستمر لخطوط الملاحة الدولية تؤكد أهمية ردعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.