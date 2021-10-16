سعيد بردود الأفعال.. أحمد شفيق يتابع حكاية «على الهامش» من الجونة

يتواجد المخرج أحمد شفيق حالياً في مدينة الجونة، ويعرض له حالياً حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا» علي شاشة قناة «دي إم سي» التي عرض منها الحلقة الأولي اليوم، وسط ردود أفعال قوية من خلال السوشيال ميديا.

وقال «شفيق» في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، إنه سعيد جداً بردود الفعل عن الحلقة الأولى، مشيراً إلى أنه يتابعها من مدينة الجونة أثناء تواجده هناك في الدورة الخامسة التي يتواجد فيها كضيف مع عدد كبير من الفنانين والفنانات.

وأوضح أن ردود الأفعال المبدئية عن حكاية «على الهامش» أسعدته بشكل كبير، مؤكدا أن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجأت كبيرة موجهة رسالة إلى الجمهور بأن الحكاية بها كثير من الرسائل الهامة.

وانتهت بطلة العمل الفنانة نرمين الفقى من تصوير دورها في حدوتة "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا"، بإحدى شقق منطقة مصر القديمة، منذ فترة قصيرة.

المسلسل بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثها في إطار اجتماعى حول حضانة الأم لأطفالها بعد انفصالها عن الأب، وما ينتج عن ذلك من مشكلات بعد أن تنتهي فترة الحضانة.

و"ع الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.



مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى