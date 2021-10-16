السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبناني: التحقيق مع عسكري لإطلاقه النار خلال أحداث بيروت

أحداث بيروت
أحداث بيروت

أكد الجيش اللبناني خضوع عسكري للتحقيق لإطلاقه النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين بمنطقة الطيونة بالعاصمة بيروت.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني- في بيان مساء اليوم السبت، أن وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت عليها مقاطع فيديو تظهر عسكريًا يطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة.

وذكرت أن العسكري مطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

ووقعت أعمال العنف أمس الأول بمنطقة الطيونة جراء إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها.

 

الجيش اللبنانى المتظاهرين الطيونة بيروت محيط قصر العدل

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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