مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي الشريف

يهنئ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال نقيب الإعلاميين إن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حدثًا عظيمًا فارقًا في تاريخ البشرية جمعاء إذ أخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام لذا علينا في هذه المناسبة الطيبة الاقتداء بالنبي الكريم واستلهام الدروس والمعاني الإنسانية التى جسدتها سيرته النبوية الشريفة.

ودعا نقيب الإعلاميين في هذه المناسبة العطرة جموع المسلمين أن يتمسكوا بأخلاق نبيهم وأن يستنوا بسنته وهديه وأخلاقه.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئتة للرئيس السيسى في ذكرى المولد النبوي الشريف قائلا: «نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة، ‏لتحقـق مـا نتطلع إليه من تقدم ورخاء لمصرنا الحبيبة ولشعبي الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام حفظ الله مصر قيادة وشعبا وكل عام وسيادتكم بخير».