السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

الاحتلال
الاحتلال

تظاهر عشرات من المواطنين العرب في إسرائيل، مساء اليوم، أمام مستشفى «كابلان» في مدينة رحوفوت، التي نقل إليها الأسير حازم مقداد القواسمة، بعد تدهور حالته الصحية بشدة؛ نظرًا لإضرابه عن الطعام منذ 88 يومًا، رفضا لاعتقاله إداريًا.

ورفع المتظاهرون صورا للأسرى المضربين عن الطعام، وهتفوا بشعارات تطالب بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، في الوقفة التي نظمتها ودعت إليها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

يُشار إلى أن الوضع الصحي للأسير القواسمة آخذ بالتدهور يومًا بعد آخر، حيث يُعاني من هزال وضعف عام، ومن آلام حادة في المفاصل والكلى والرأس والبطن، كما يشتكي من صعوبة في الكلام ومن نقصان حاد بالوزن، ومن عدم وضوح في الرؤية، ورغم وضعه الصحي المتفاقم إلا أنه مصمم على مواصلة إضرابه حتى نيل حريته الكاملة.

وكان الاحتلال اعتقل الشاب قواسمة، في يناير الماضي، وصدر بحقه أول مرة أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وتم تجديده مرة أخرى لمدة ستة أشهر، ما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والإفراج الفوري عنه.

كابلان رحوفوت حازم مقداد القواسمة المتظاهرون الاعتقال الإداري

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

بالأرقام.. أسعار فساتين فنانات مهرجان الجونة (فيديوجراف)

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

بلطجية يعذبون شابًا ويقطعون أوتار يده أمام المواطنين في الفيوم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس