السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما هو فضل آل بيت رسول الله على الأمة؟.. علي جمعة يجيب

د. على جمعة
د. على جمعة

قال الدكتور علي جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن سيدنا رسول الله ﷺ بلّغ فصدق، ولم يصدق في نفسه هكذا كشأن البشر، بل الذي صدّقه هو رب السماوات والأرض، من فوق سبعة أرقع، من فوق العرش العظيم.
وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يقول سيدنا رسول الله ﷺ : (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي) [أخرجه الترمذي] ، وروى مالك في القدر، والبيهقي في آداب القاضي : (إِنِّي قد خَلَّفْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا مَا أَخَذْتُمْ بِهِمَا، أو عَمِلْتُمْ بِهِمَا: كتابَ الله وسُنَّتِي، ولَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحوضَ)، فترك لنا هذه الثلاثة: كتاب الله، وعترة أهل البيت الكرام، وسنة المصطفى ﷺ ، وإذ بالله -سبحانه- يحفظ الثلاثة كما وعد، ولم يكن بيد سيدنا محمد ﷺ سيد البشر أن يحفظ شيئًا من هذا؛ فإنه كبشر لا حول ولا قوة في يده { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} فالحول والقوة لله وحده ،والمؤيِّد هو الله، والمصدِّق هو الله، والمؤكِّد هو الله ﷻ.
وتابع: ترك أمته وقد تلاعبت سائر الأمم بتراث أنبيائها ورجالها، ولم يكن بيده أن يحفظ الكتاب؛ قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } فحُفظ، وإذ بنا من الشرق والغرب بيدنا كتاب واحد، لا نعرف سواه ولا يضرب بعضنا رقاب بعض من أجل أنه يُنكر جزءًا منه، أو يثبت جزءًا آخر. والنبي ﷺ رأى بعينيه كيف مات أبناؤه أمامه. فما الذي دعاه بتلك المخاطرة إن لم يكن مؤيدًا من رب السماوات والأرض لِلَّهِ ويقول: (تركت فيكم عترة أهل بيتي) من أدراك يا سيد الخلق أنه سوف يكون لك عترة ونسل من (الحسن) و(الحسين) نسل يملأ الأرض جميعًا في مشرقها ومغربها، من الذي أخبرك بذلك؟ إن الذي أخبره هو العزيز الحكيم الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي يأمر في كونه - سبحانه وتعالى - ؛ فلا يتأخر الكون عن أمره وكيف ذاك وهو خالقنا وبيده نواصينا.
ما كان النبي المصطفى ﷺ والحالة هكذا في وفاة أهله أن يقول ذلك من عند نفسه، فلما قالها أيّده الله الذي أخبره بها؛ وحفظ كتابه، وحفظ أهل بيته.. (الحسن) و(الحسين) تعرضا للقتل فسُمَّ هذا، وقتل هذا، وأبناؤهما أُبيدوا جميعًا عن بكرة أبيهم، فنجى الله ﷻ (علي زين العابدين)، و(الحسن المثنى) و(زيد الأبلج) ومن الثلاثة الصغار أبناء (الحسن) و(الحسين) جاء النسل الشريف... ما هذا الذي نراه ؟!إنه التأييد الرباني، فاللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد المنصور المؤيَّد، صلاةً في كل حينٍ تزيد وتتجدد، وعلى آله.

إعرف نبيك فضل الـ البيت الأمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

بالأرقام.. أسعار فساتين فنانات مهرجان الجونة (فيديوجراف)

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

مستشار الرئيس للصحة: هذه الفئات المستهدفة بجرعة كورونا الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس