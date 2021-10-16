محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة كفر الشيخ و أجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأسمى آيات الاحترام بمناسبة " ذكرى المولد النبوي الشريف "،داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة، خير مصر وعزًها وتقدًمها ،ويرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري مايتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل قيادة فخامتكم وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

كما بعث محافظ كفر الشيخ ببرقيات تهنئة لكل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، هنأهم خلالها بحلول بهذه الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة ،سائلاً المولى أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة ، وأن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.