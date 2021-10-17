هنا شيحة ومنى ذكى تظهران بأثواب فضية لامعة فى مهرجان الجونة

تتوافد النجمات علي السجادة الحمراء لليوم الثالث على التوالي أثناء القيام بمهرجان الجونة السينمائي من بينهن مني ذكي وهنا شيحة اللواتي تألقن كالتالي:

مني ذكي

توجهت الفنانة الكبيرة مني ذكي زوجة الفنان أحمد حلمي إلي السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي مرتدية بدله فضية لامعة ذو سروال قصير.

ونسقت مني ذكي توب علوي علي شكل كاردينال من الترتر مع حلق وخاتم فضيين وحقيىة صغيرة الحجم.

وقامت بشد شعرها ذو المظهر الدهني للخلف.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحه بثوب لامع طويل مكشوف الزراعين بلون فضي ذو فتحة تصل إلى الفخذ مع إسورة من نفس خامة الفستان وكذلك الحقيبة .

وتركت شعرها البني المتموج مسدول للخلف بعد القيام بفرق من أحد الجوانب واكملت إطلالتها بحقيبة من نفس خامة الفستان.

ويشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عددا من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

فعاليات مهرجان الجونة 2021 لليوم الثالث



ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون "الصغير" في الساعة 5 مساءً ويستمر 60 دقيقة بـ "فيستيفال بلازا".

ومن المتوقع ظهور عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ"فيستيفال بلازا".

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي- دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9:30 بـ"مايسون بلو".

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge