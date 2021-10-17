الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد

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كشفت قبل قليل هيئة الأرصاد الجوية عن تغير قوي في حالة الطقس اليوم بشكل ملحوظ ابتداء من اليوم الأحد علي عدد من المحافظات يبداء منشمال البلاد ويمتد حتي صعيد مصر.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة ٤ درجات مما يؤثر بشكل مباشر عن حالة الطقس خلال الثلاث الأيام المقبلة، وأكد خبراء الأرصاد أن هناك حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال تلك الفترة حيث تشهد بعض المحافظات ارتفاع في درجات الحرارة علي معظم الأنحاء وفرص لسقوط أمطار.

وبحسب توقعات الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية تشهد القاهرةً الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الساعات الأولي من صباح اليوم التالي مع احتمالية وجود فرص لسقوط الأمطار.

بيان درجات الحرارة اليوم

وترصد الدستور لقرائها درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من المحافظات:



القاهرة الكبري :العظمي اليوم ٣٠ والصغري ٢١

الاسكندرية : العظمي ٢٧ الصغري ٢٠

الوجة البحري : العظمي ٢٧ الصغري ٢٠

الاقصر : العظمي ٣٩ الصغري ٢٤

اسوان : العظمي ٤١ الصغري ٢٦

السواحل الشمالية: العظمي اليوم ٣٠ والصغري ٢٢

مطروح : العظمي ٢٦ الصغري ١٨

قنا : العظمي ٣٩ الصغري ٢٣

السويس : العظمي ٣١ الصغري ٢١

مدينة سيوة : العظمي ٣٠ الصغري ١٧

السواحل الغربية : العظمي ٣٠ والصغري ٢٠

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : العظمي ٢٨ والصغري ٢٣

حنوب سيناء : العظمي ٣٥ الصغري ٢٥

البحر الاحمر : العظمي ٣٤ الصغير ٢٥

جنوب الصعيد : العظمي ٤١ والصغري ٢٥

شمال الصعيد : العظمي ٤٠ والصغري ٢٢

بينما أشارت هيئة الأرصاد أن طقس السواحل الشمالية يميل خلال الأيام المقبلة لانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الاسبوع المقبل ابتداء من الأحد ١٧ أكتوبر في مختلف المحافظات حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا نهارا وتميل للبرودة ليلا علي جميع أنحاء الجمهورية.



نسبة الشبورة

وتشهد الطرق السريعة والزراعية التي تربط من والي القاهرة شبورة مائية صباحا كذلك الوجة القبلي والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط أمطار السبت علي السواحل الغربية.

نسبة الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمي إلي ٦٠ والصغرى إلي ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمي إلي ٦٠ والصغرى لـ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمي ٥٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمي ١٥ للصغري.