السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر الكاشف مهندس كاميرات مراقبة في أول حلقات «على الهامش»

تامر الكاشف
تامر الكاشف

ظهر الفنان تامر الكاشف في الحلقة الأولى من مسلسل «إلا أنا» حكاية «على الهامش» ويقوم ببطولته الفنان صبري فواز والفنانة نرمين الفقي، حيث ظهر بدور مهندس كاميرات مراقبة يعمل في الشركة التي يمتلكها «رفعت» الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز.

وتواجد مهندس الكاميرات في الفيلا الخاصة بأبطال العمل من أجل تركيب كاميرات مراقبة في أماكن مختلفة، في التوقيت الذي تواجدت فيه “ياسمين” الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي في المستشفي بعد أن تعرضت للضرب علي يد زوجها “رفعت”.

وعن عودة رفعت وياسمين الي المنزل استقبلهم مهندس الكاميرات الشخصية التي يقدمها الفنان تامر الكاشف، بينما دار حديث بينه وبين رفعت، ليكشف عن نظرات من مهندس الكاميرات حول تسليط كاميرات مراقبة للحصول علي ما يحدث بالداخل.

الاولى هاني قناة شاكر قرار باب بعد فيلا عوده الفنان صبري فواز حكاية “على الهامش”

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعثر الأهلى أمام بطل النيجر

إبتسام أمام محكمة الأسرة: «اتجوز عليا أرملة وقالي عايز أخد ثواب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة