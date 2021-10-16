تامر الكاشف مهندس كاميرات مراقبة في أول حلقات «على الهامش»

ظهر الفنان تامر الكاشف في الحلقة الأولى من مسلسل «إلا أنا» حكاية «على الهامش» ويقوم ببطولته الفنان صبري فواز والفنانة نرمين الفقي، حيث ظهر بدور مهندس كاميرات مراقبة يعمل في الشركة التي يمتلكها «رفعت» الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز.

وتواجد مهندس الكاميرات في الفيلا الخاصة بأبطال العمل من أجل تركيب كاميرات مراقبة في أماكن مختلفة، في التوقيت الذي تواجدت فيه “ياسمين” الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي في المستشفي بعد أن تعرضت للضرب علي يد زوجها “رفعت”.

وعن عودة رفعت وياسمين الي المنزل استقبلهم مهندس الكاميرات الشخصية التي يقدمها الفنان تامر الكاشف، بينما دار حديث بينه وبين رفعت، ليكشف عن نظرات من مهندس الكاميرات حول تسليط كاميرات مراقبة للحصول علي ما يحدث بالداخل.