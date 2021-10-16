السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على 19 شخصًا على خلفية أعمال العنف ببيروت

موريس سليم
موريس سليم

أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، أن هناك 19 شخصًا جرى إلقاء القبض عليهم حتى الآن على خلفية أعمال العنف المسلح بمناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح بالعاصمة بيروت أمس الأول، موضحًا أن من بينهم سوريين.

وقال وزير الدفاع اللبناني- في تصريحات اليوم، إن التحقيقات الأولية تفيد بأن أعمال العنف بدأت شرارتها بتدافع واشتباك في منطقة الطيونة أديا إلى إطلاق نار من الجانبين، مشيرًا إلى أن المقبوض عليهم من المشتبه في تورطهم بأعمال العنف من الطرفين.

وأوضح أنه تم العثور على مصدر إطلاق قذائف الـB7، مؤكدًا أن الجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة.

وأشار سليم إلى وجود معلومات مسبقة حول المسيرة، مشددًا على أن الاتصالات التي جرت أكدت الطابع السلمي للتحرك ولكن الوضع انفلت بعد وقوع الحادثة والأسلحة موجودة في البيوت.

وشدد على القرار في شأن قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار يتخذ في القضاء لا في السياسة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن- مساء أمس الأول- أنه جرى القبض على 9 أشخاص فقط بينهم سوري الجنسية.

وزير الدفاع اللبناني موريس سليم الطيونة عين الرمانة الشياح

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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