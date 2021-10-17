الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أكتوبر في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية.

مواعيد الصلاة اليوم 

وتعرض “الدستور” على قرائها مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 حسب التوقيت المحلي لعدد من المدن والمحافظات.
 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٢

توقيت الشروق       ٥:٥٨

توقيت أذان الظهر    ١١:٥٠

توقيت أذان العصر   ٢:٥٥

توقيت أذان المغرب  ٥:٢٢

توقيت أذان العشاء  ٦:٣٩


 مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية
 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٧

توقيت الشروق       ٦:٠٤

توقيت أذان الظهر    ١١:٤٦

توقيت أذان العصر   ٣:٠٠

توقيت أذان المغرب  ٥:٢٦

توقيت أذان العشاء  ٦:٤٥


مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٠

توقيت الشروق       ٥:٤٦

توقيت أذان الظهر    ١١:٢٩

توقيت أذان العصر   ٢:٤٤

توقيت أذان المغرب  ٥:١١

توقيت أذان العشاء  ٦:٢٨


 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٦

توقيت الشروق       ٥:٤٩

توقيت أذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت أذان العصر   ٢:٥٣

توقيت أذان المغرب  ٥:٢١

توقيت أذان العشاء  ٦:٣٥


 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان


 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٥

توقيت الشروق       ٥:٤٧

توقيت أذان الظهر    ١١:٣٤

توقيت أذان العصر   ٢:٥٢

توقيت أذان المغرب  ٥:٢٢

توقيت أذان العشاء  ٦:٣٤

txt

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

txt

«الإسكان»: لن يوجد أي مواطن في المناطق غير الآمنة نهاية 2021

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٦

توقيت الشروق       ٥:٥٣

توقيت أذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت أذان العصر   ٢:٥٠

توقيت أذان المغرب  ٥:١٧

توقيت أذان العشاء  ٦:٣٤
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٧

توقيت الشروق       ٥:٥٥

توقيت أذان الظهر    ١١:٣٦

توقيت أذان العصر   ٢:٥١

توقيت أذان المغرب  ٥:١٧

توقيت أذان العشاء  ٦:٣٥

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢١

توقيت الشروق       ٥:٤٦

توقيت أذان الظهر    ١١:٣٠

توقيت أذان العصر   ٢:٤٧

توقيت أذان المغرب  ٥:١٤

توقيت أذان العشاء  ٦:٢٩

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الأحد مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس

قبلات محمد زيدان لزوجته تشعل السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

تقرير بريطانى يحذر من كارثة فى تيجراى.. كم شخص سيموت قبل إيقاف المجاعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس