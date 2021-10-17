مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

يبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 أكتوبر في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية.

مواعيد الصلاة اليوم

وتعرض “الدستور” على قرائها مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 حسب التوقيت المحلي لعدد من المدن والمحافظات.



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٢

توقيت الشروق ٥:٥٨

توقيت أذان الظهر ١١:٥٠

توقيت أذان العصر ٢:٥٥

توقيت أذان المغرب ٥:٢٢

توقيت أذان العشاء ٦:٣٩



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية



توقيت صلاة الفجر ٤:٣٧

توقيت الشروق ٦:٠٤

توقيت أذان الظهر ١١:٤٦

توقيت أذان العصر ٣:٠٠

توقيت أذان المغرب ٥:٢٦

توقيت أذان العشاء ٦:٤٥



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٠

توقيت الشروق ٥:٤٦

توقيت أذان الظهر ١١:٢٩

توقيت أذان العصر ٢:٤٤

توقيت أذان المغرب ٥:١١

توقيت أذان العشاء ٦:٢٨





مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٦

توقيت الشروق ٥:٤٩

توقيت أذان الظهر ١١:٣٥

توقيت أذان العصر ٢:٥٣

توقيت أذان المغرب ٥:٢١

توقيت أذان العشاء ٦:٣٥





مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان





توقيت صلاة الفجر ٤:٢٥

توقيت الشروق ٥:٤٧

توقيت أذان الظهر ١١:٣٤

توقيت أذان العصر ٢:٥٢

توقيت أذان المغرب ٥:٢٢

توقيت أذان العشاء ٦:٣٤

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٦

توقيت الشروق ٥:٥٣

توقيت أذان الظهر ١١:٣٥

توقيت أذان العصر ٢:٥٠

توقيت أذان المغرب ٥:١٧

توقيت أذان العشاء ٦:٣٤



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٧

توقيت الشروق ٥:٥٥

توقيت أذان الظهر ١١:٣٦

توقيت أذان العصر ٢:٥١

توقيت أذان المغرب ٥:١٧

توقيت أذان العشاء ٦:٣٥

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

توقيت صلاة الفجر ٤:٢١

توقيت الشروق ٥:٤٦

توقيت أذان الظهر ١١:٣٠

توقيت أذان العصر ٢:٤٧

توقيت أذان المغرب ٥:١٤

توقيت أذان العشاء ٦:٢٩