السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالة غريبة لـ هالة صدقي في مهرجان الجونة

هالة صدقي
هالة صدقي

أطلت الفنانة هالة صدقي على ريد كاربت مهرجان الجونة في يومه الثالث بدورته الخامسة بإطلالة وصفها البعض بالأسوء لها حتى الآن.

وارتدت النجمة الكبيرة فستان يشبه "الروب" ذو لون أسود، ونسقت معه حقيبة يد سوداء وحذاء من نفس اللون.

ونسقت الفنانة هالة صدقي، مع الإطلالة شعر "كحكة" بالإضافة إلى عقد أسود تماشي مع الإطلالة للنجمة الكبيرة.

ونشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولى في دورته الخامسة.

وقالت هالة صدقي انها في طريقها لحضور عرض فيلم مصري وأنها شاهدت أمس فيلما سينمائيا مغربيا مميزا جدا وأنها تهتم بالسينما المغربية بشكل خاص.

هالة صدقي 

فعاليات مهرجان الجونة 2021 لليوم الثالث

يشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عدد من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون «الصغير» في الساعة 5 مساءًا ويستمر 60 دقيقة بـ «فيستيفال بلازا».

ومن المتوقع ظهور عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ«فيستيفال بلازا».

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي - دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 9:30 بـ«مايسون بلو».

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge.

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وائل لطفي

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