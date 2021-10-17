الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحديد التسليح والجبس اليوم الأحد 17-10-2021

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

تزداد عمليات البحث الإلكترونية خلال الفترة الحالية، عن أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد والجبس، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، أسعار الحديد والجبس اليوم الأحد 17-10-2021.
 

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر

تواصل أسعار طن الحديد اليوم تنشر "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، أسعار الحديد والجبس اليوم الأحد 17-10-2021، استقرارها الجماعي الذي بدأته منذ أسابيع، وذلك في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14700 جنيه وحتى 13700 جنيه للطن الواحد.

استقر سعر طن الحديد اليوم الأحد، في شركة عز، 14700 جنيه.
 

ووصل سعر طن الحديد اليوم الأحد، في شركة العتال إلى 14600 جنيه.
 

في حين سجل سعر الحديد اليوم الأحد، بشركة بشاي عند 14500 جنيه.
 

بينما وصل سعر الحديد اليوم الأحد، في شركة المصريين، إلى 14400 جنيه.
 

وجاءت أسعار الحديد اليوم الأحد، بشركة "العشري"، 13700 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "مصر ستيل، المعادي، الكومي، المراكبي، سرحان، وعطية".

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أسعار طن الجبس اليوم الأحد
 

شهدت أسعار طن الجبس اليوم الأحد 17-10-2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.
 

وبلغ سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.
 

ووصل سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.
 

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.
 

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.
 

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.
 

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الأحد، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.

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وائل لطفي

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