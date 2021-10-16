الكشف على 775 حالة في قافلة طبية بكنيسة ماري جرجس بالمنوفية (صور)

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، بالتعاون مع فريق متطوعي "شباب أطباء فينا خير"، اليوم، قافلة طبية متكاملة في ضيافة القمص ويصا باقي راعي كنيسة ماري جرجس بالمركز الطبي التابع للكنيسة بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج المجاني لهم، لضمان وصول الخدمات الطبية للفئات المستهدفة في القرى.

قافلة كنيسة ماري جرجس التابعه لحياه كريمة

صرح محمد ربيع، منسق حياة كريمة بالمنوفية بأن القافلة التي تم تنظيمها بكنيسة ماري جرجس إيمانا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الوحدة الوطنية بجميع قرى المحافظة، كما تأتي استكمالاً لسلسلة القوافل التي تقوم بها المبادرة الرئاسية للوصول للفئات المستهدفة من المواطنين.

قافلة كنيسة ماري جرجس التابعه لحياه كريمة

أضاف ربيع أن القافلة ضمت 12 تخصصًا طبيًا ومعمل للتحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، كما شملت القافلة أيضًا، عيادة متخصصة لتلقي لقاح كورونا، وكان عدد الحالات التي تم الكشف عليها 775 حالة، كما تم إعطاء لقاح كورونا لـ٢٥٠ متلقًا ضمن القافلة، إضافة إلى صرف العلاج المجاني لجميع المرضى ممَن تم الكشف عليهم.