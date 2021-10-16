الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يشهد ختام برنامج تدريبي لتنمية المهارات الشخصية في القيادة والإدارة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عصر اليوم السبت، الجلسة الختامية لبرنامج تنمية المهارات الشخصية في القيادة والإدارة للآباء الكهنة الجدد بكنائس قطاع وسط الإسكندرية والذي قدمه المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COTICAD).

 واستمرت الدراسة لما يقرب من عام كامل بمشاركة عشرين كاهن من كهنة كنائس قطاع وسط الإسكندرية.

وعرض الآباء المتدربون في البرنامج أربعة مشروعات تخرج، تمت مناقشتها مع قداسة البابا.

وفي الختام منح قداسة البابا شهادات التخرج للآباء المتدربين في البرنامج.

وحضر اللقاء من أساقفة الكنيسة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومدير المعهد مجدي لطيف وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

 

البابا تاضروس البابا البابا البابا تواضروس الثاني تنمية تعزيز الجهود لتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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