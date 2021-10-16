الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يصل موقع حريق المنطقة الاستثمارية

موقع الحريق
موقع الحريق

وصل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة للمنطقة الاستثمارية، لمتابعة جمهود رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء اليوم.

وأثنى بشارة على الجهود المبذولة من رجال الحماية المدنية والإسعاف والشرطة وجميع المؤسسات في التعامل مع النيران.

ويواصل رجال الإطفاء التعامل مع النيران بعد امتدادها لمصنع مجاور.

واتخذت إدارة الحماية المدنية إجراءات للتعامل مع الحريق الذي شب منذ قليل بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم فصل التيار الكهربي عن المنطقة الاستثمارية لمنع حدوث ماس كهربائي نتيجة امتداد النيران داخل المصنع.

محافظ الإسماعيلية الحريق السيطرة الإطفاء الحماية المدنية

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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