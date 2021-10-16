السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا يشهد تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة بقطاع المنتزه

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد المشورة المسيحية الأرثوذكسية بقطاع المنتزه بالإسكندرية تحت إشراف معهد المشورة بالمعادي وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى ١٤٠ خريجًا بينهم ١٤ كاهنًا.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القس موسى فايق مدير المعهد موضحًا طبيعة الخدمة والدراسة بالمعهد وألقى الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه كلمة رحب خلالها بقداسة البابا والحضور ثم تحدث عن أهمية علم المشورة المسيحية والاحتياج المُلحُّ لهذه الخدمة في قطاع المنتزه.

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كما ألقى أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، كلمة قدم الشكر والتقدير لقداسة البابا على دعمه المستمر لخدمة المشورة.

عقب ذلك ألقى البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع الحضور، القائمين على معهد المشورة بالمعادي، والأساتذة. مهنئًا الخريجين، مؤكدًا على عظم الدراسة والتقدم في علم المشورة و الثقافة المشورية. ووزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق). والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالأسكندرية وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

البابا البابا تاضروس معهد المشورة تخريج دفعة جديدة بالمنتزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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