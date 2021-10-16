غدًا.. إعلان أسماء المقبولين في مدن طنطا الجامعية إلكترونيًا

أعلن الدكتور ‏محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إعلان جميع أسماء طلاب المرحلة الأولى المنطبقة عليهم الشروط للسكن بالمدن الجامعية غدًا الأحد على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدن الجامعية للجامعة.

شدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تقديم إفادة معتمدة من مقر التطعيم بتناول الطلاب لقاح كورونا (الجرعة الأولى والثانية)، وذلك يوم التسكين بالمدن والذى تحدد له الثلاثاء المقبل.

أكد الدكتور ‏محمد حسين حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي على سلامة وصحة أبنائه الطلاب، مؤكدًا الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما فى ذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمر للمدن الجامعية بالكامل، وتعقيم الغرف بشكل دورى طوال فترة إقامة الطلاب.

أشاد الدكتور حسام المصرى رئيس اللجنة الطبية العليا والمستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء بالجهود المضنية المبذولة فى جامعة طنطا لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للقرى الأكثر احتياجًا، وإنجاح العديد من القوافل الطبية المنفذة بمختلف المحافظات، جاء ذلك فى رسالة توجه بها إلى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا.

‏من جانبه، توجه رئيس جامعة طنطا بخالص الشكر والتقدير إلى د. حسام المصري، المستشار الطبى لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن جامعة طنطا‏ تفتخر بما تحققه من إنجازات فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، حيث تضع الجامعة على رأس أولوياتها المساهمة في تنفيذ المبادرات الرئيسية في القطاع الطبي مثل قوائم الانتظار 100 مليون صحة وغيرها، كما تدعم مبادرة "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجًا.

أضاف محمود زكي ‏أن الجامعة تنظم سلسلة من القوافل التنموية الكبرى التى تجوب المراكز والقرى بالغربية لخدمة المرضى وتصرف لهم الدواء بالمجان، كما يتم تحويل الحالات الحرجة التى تستدعى تدخل جراحى إلى مستشفيات طنطا الجامعية.



وأكد زكى أن قوافل جامعة طنطا الطبية وصلت إلى المحافظات الحدودية، حيث تم توجيه قافلة طبية كبرى إلى مدينة سيوة في مرسى مطروح تضم 31 أستاذًا من كلية طب طنطا من مختلف التخصصات الطبية وطاقم تمريض فنى من المستشفيات الجامعية، موضحًا أن القافلة تضمنت تخصصات ( العيون- الجلدية- القلب والاوعية الدموية - الاطفال- المخ والأعصاب- المسالك- الصدر- العظام- الباطنة- الجراحة العامة- الأنف والاذن- أمراض النساء- الأورام- الأسنان ) بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، دعمًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».