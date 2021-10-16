السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول ضيوف «جسر الحضارات».. الأقصر تستضيف الفنانة الإسبانية ماريا بريمو

صورة للفنانة ماريا
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر

أعلن محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، أن اللجنة استضافت اليوم السبت، الفنانة الإسبانية العالمية ماريابريمو كأول ضيوف مبادرة “جسر الحضارات”، مشيرا إلى استمرار استقبال الفنانين الأوربيين ضمن فعاليتها حتي نهاية أبريل المقبل.

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وقال عثمان إن المبادرة تشمل الاستضافة الكاملة للفنانين في جبل البر الغربي، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل معرض صور خاص بهم.

ولفت محمد عثمان إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة السياحية الثقافية من الدول الأوروبية خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوي.

صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر
المقصد السياحي المصري محافظة الأقصر فصل الشتاء السياحة الاوربية لجنه تسويق السياحه الثقافيه الفنانة ماريا بريمو

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