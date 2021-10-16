أول ضيوف «جسر الحضارات».. الأقصر تستضيف الفنانة الإسبانية ماريا بريمو

أعلن محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، أن اللجنة استضافت اليوم السبت، الفنانة الإسبانية العالمية ماريابريمو كأول ضيوف مبادرة “جسر الحضارات”، مشيرا إلى استمرار استقبال الفنانين الأوربيين ضمن فعاليتها حتي نهاية أبريل المقبل.

وقال عثمان إن المبادرة تشمل الاستضافة الكاملة للفنانين في جبل البر الغربي، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل معرض صور خاص بهم.

ولفت محمد عثمان إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة السياحية الثقافية من الدول الأوروبية خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوي.

صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر

صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر

صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر

صورة للفنانة ماريا بريمو كأول ضيوف مبادره جسر