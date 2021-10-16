السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مارتيروس يوجه الشكر للبابا تواضروس لترقية القس يوأنس عزيز

الأنبا مارتيروس
الأنبا مارتيروس

تقدم الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، بالشكر والتقدير للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية على ترقية القس يوأنس عزيز قمصًا علي كنيسة السيدة العذراء مريم كليوباترا بالإسكندرية، كما تقدم بالتهنئة للقمص يوأنس و الآباء القمامصة الجدد.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية.

وقام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، خلال طقس القداس بترقية  15 من الكهنة  لدرجة القمصية.

من بين هؤلاء الكهنة القمص ميخائيل يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بالزوايدة والقمص لوقا شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأرض فرعون و القمص أيوب مكرم كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج والقمص مينا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج و القمص صموئيل منير كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة دنا و القمص يوأنس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا  والقمص تادرس نيروز كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة نادي الصيد.

وشارك في صلوات القداس من أساقفة الكنيسة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)

كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية وبعض من الشعب وأسر القمامصة الجدد.

الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد الكنيسة اارثوذكسية ترقية قمامصة

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