نائب محافظ قنا يتفقد أعمال حفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه لقريتي الشعانية والبطحة

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمركز نجع حمادى التى تنفذها مؤسسة سقيا الماء، رافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ومصطفى عبده ريحان رئيس مجلس إدارة مؤسسة سقيا الماء، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتابع نائب المحافظ أعمال حفر بئرين من الآبار الشاطئية (RBF) بموقع محطة مياه الشعانية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لحل مشكله ضعف المياه في قريتي حمرا دوم وأبو حزام بتكلفة تقدر بحوالي ٦٠٠ ألف جنيه.

كما تفقد أعمال تركيب وصلات المياه المنزلية بقرية البطحه، حيث تم تركيب ٢٥ وصلة مياه للمنازل المحرومة من المياه العذبه على أطراف القرية.

وأوضح نائب محافظ قنا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة سقيا الماء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لحفر ٢٨ بئر مياه للقضاء على مشكلة ضعف المياه فى مناطق نهايات الشبكات، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.