السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاهد.. حريق هائل داخل مصنع في المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية

حريق هائل بالإسماعيلية
حريق هائل بالإسماعيلية

نقلت «الدستور» بثًا مباشرًا لتوافد سيارات الإطفاء على موقع الحريق الذي شب، مساء اليوم، بالمنطقة الاستثمارية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

ووجه رئيس هيئة الاسعاف بالإسماعيلية الدكتور حسن درويش بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث للتعامل مع أي حالات إصابة أو اختناقات. 

فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، منعت خلاله مرور الأفراد أو السيارات، حرصًا على حياة المارة ولإتاحة المجال لوصول سيارات الإطفاء والاسعاف لموقع الحريق

وأكد الدكتور على حطب، وكيل صحة الإسماعيلية، لـ"الدستور" أن مستشفيات المحافظة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال أي مصابين جراء الحريق. 

وأكد الدكتور عادل حسن، مدير مستشفى جامعة قناة السويس، أن المستشفى رفع درجة استعداده للدرجة القصوي لاستقبال اي مصابين. 

واندلع حريق هائل بمصنع كيماويات المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بشكل ضخم للحد الذي أضاءت سماء الطريق الصحراوي، كما تصاعدت الأدخنة حتى انعدمت الرؤية ما أثر على الحركة المرورية.

الحماية المدنية صور مصنع المرور على وزارة الاسماعيلى الدستور الداخلية خالد حادث الإسعاف عميد سيارات الإطفاء كردون الاسماعيلية القاهرة الصحراوي

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