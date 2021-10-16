لأول مرة.. جامعة دمياط تدخل التصنيف البريطاني للتعليم

أعلن التصنيف البريطاني QS المُختص بالتعليم إدراج جامعة دمياط في تصنيفها QS Arab Region University Rankings | 2022 ولأول مرة.

جاءت جامعة دمياط ضمن شريحة أفضل ١٥١-١٨٠ جامعة على مستوى الجامعات العربية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة دمياط هذا التصنيف الشهير والمعتمد من قبل المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والذي يستند على أطر محددة ومعايير مدروسة بدقة متبعة في أرقى مؤسسات التعليم العالي، والتي تتميز بزخم في إنتاجها البحثي والمعرفي المتقدم، حيث يعتمد التصنيف المطور سنويًا على مؤشرات متنوعة تكشف مدى إلمام الجامعات بالعملية التعليمية وتأثيرها بالمجتمع.

وقد جاءت جامعة دمياط ضمن أفضل ٨٠٪؜ من الجامعات العربية المشاركة، كما حققت المركز رقم ٢١ محليًا من بين ٣١ جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.