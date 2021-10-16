الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة.. جامعة دمياط تدخل التصنيف البريطاني للتعليم

جامعة دمياط
جامعة دمياط

أعلن  التصنيف البريطاني QS المُختص بالتعليم إدراج جامعة دمياط في تصنيفها QS Arab Region University Rankings | 2022 ولأول مرة.

جاءت جامعة دمياط ضمن شريحة أفضل ١٥١-١٨٠ جامعة على مستوى الجامعات العربية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة دمياط هذا التصنيف الشهير والمعتمد من قبل المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والذي يستند على أطر محددة ومعايير مدروسة بدقة متبعة في أرقى مؤسسات التعليم العالي، والتي تتميز بزخم في إنتاجها البحثي والمعرفي المتقدم، حيث يعتمد التصنيف المطور سنويًا على مؤشرات متنوعة تكشف مدى إلمام الجامعات بالعملية التعليمية وتأثيرها بالمجتمع.

وقد جاءت جامعة دمياط ضمن أفضل ٨٠٪؜ من الجامعات العربية المشاركة، كما حققت المركز رقم ٢١ محليًا من بين ٣١ جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

جامعة دمياط دمياط محافظة دمياط بريطانيا محافظ دمياط

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وائل لطفي

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