السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تشهد فعاليات «تكافؤ الفرص التعليمية» غدًا

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات مؤتمر"تكافؤ الفرص التعليمية"، بمشاركة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ورؤساء الجامعات، كما سيتم تكريم الطلاب المتفوقين ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تكافؤ الفرص التعليمية يساهم في إتاحة التعليم للجميع، خاصة إن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وتشجع كذلك علي الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدني.

وأضافت فى تصريحات لها، أن الرئيس وجه بتكافؤ الفرص التعليمية فى الجامعات والمعاهد، حيث كان فى السابق ينتهى الدعم عند بلوغ الأطفال سن 18 سنة، لذلك كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم وقوف طالب عن التعليم بسبب فقره أو اعاقته، فى ظل نسبة تعليم جامعى بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة أقل من 1%، ونسبة امية تصل إلى 62% لذاك أصبح الدعم النقدى مشروط بالالتحاق بالتعليم وشرطه حضور الأطفال بنسبة 80% فى المدارس.

وأوضحت أن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الاماكن النائية وتسعي لاتاحة التعليم للمتسربين من التعليم خاصة الفتيات، خاصة أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الاسرة كلها ، والتأكد من حصول المواطن الاولي بالرعاية علي كافة الخدمات.

وتابعت أن تجربة المدارس المجتمعية أثبتت نجاحها حيث وصلت إلى اكثر من خمسة آلاف مدرسة تضم ٣٤ الف طالب وطالبة وتمثل اسهاماً في تنفيذ خطة الدولة في تطبيق سياسات التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية.

وكانت وزيرة التضامن، قد صرحت بإعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وقد استحدثت الوزارة 25 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية لتسويق القضايا الاجتماعية بالجامعات واشراكهم بالمشروعات التنموية.

وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التربية والتعليم التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الجامعات المصرية توجيهات الرئيس الدعم النقدي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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