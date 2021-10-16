السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

رئيس اتحاد المقاولين: «حياة كريمة» يؤهل مصر للتكريم في محافل عالمية

محمد سامي
محمد سامي

قال المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروع حياة كريمة من المشروعات التي ستكرم على المستوى الدولي وسيؤهل مصر للتكريم في محافل عالمية كثيرة بشأن هذا المشروع.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريحات لـ«الدستور» أن دور الاتحاد في دعم مشروعات حياة كريمة يتمثل في وضع كل شركة بمكانتها التي تستطيع من خلالها العمل في المشروع ويتم تقييمها تقييم نسبي في الفئة حيث يوجد فئات من سبعة الي أولي وفقا لأليات خاصة بهذا الشأن.

وأوضح أن جميع الشركات المقيدة في الاتحاد تعمل في مشروعات حياة كريمة، مشيرا إلى أن استفادة قطاع مواد البناء تكون أكثر من قطاع المقاولات وهو ما يؤكد أن المستفيد الإنتاج القومي من الصناعات المختلفة.

وأوضح أن مشروع حياة كريمة مشروع شامل ولم يفكر أحد فيه من قبل.

وأشار إلى أن هذا المشروع مشروع متكامل وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي كبير للغاية، حيث أنه مشروع يسهم في تنمية الانتماء لدى المواطنين.

 وأوضح سامي أنه من خلال المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة أصبح مايقال يتم تنفيذه حاليا مشيرا الي أن الحلم أصبح حقيقة.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة هو الأقرب للناس من جميع المشروعات التي نفذتها الدولة كونه يلمس جميع متطلبات المواطنين في القري والأرياف.

الاتحاد محمد سامي اقتصاد الشركات تنمية مشروعات الإقليمي

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شىء كبير يجرى

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