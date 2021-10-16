السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي.. جهود وزارة التعاون الدولي في دعم الأمن الغذائي

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعاون الدولي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها أن العالم في 16 أكتوبر من كل عام يحتفل باليوم العالمي للغذاء، الذي يعد بمثابة تذكير للعالم بالدور الذي يلعبه ‎الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على سوء التغذية، لتمكين المواطنين من المشاركة في التنمية، وتطوير سلاسل القيمة ‎المستدامة.

جهود وزارة التعاون الدولي في تحقيق الأمن الغذائي

‏تقوم وزارة التعاون الدولي بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الشراكات الدولية لتمويل مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء ١٣ صومعة في عدد من محافظات مصر بسعة تخزينية تبلغ حوالي ٧٤٥ ألف طن لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية للصوامع وتطوير طرق التخزين الآمنة.

و‏هذا المشروع والعديد من المشروعات الأخرى يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أجندة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن و هو العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الثاني عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.

وتتعاون وزارة التعاون الدولي مع النرويج و مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، من أجل تحسين إنتاج الألبان لدورها في ضمان الأمن الغذائي، ويهدف التعاون إلى تعزيز سبل عيش وقدرات مزارعي الالبان لضمان جميع ركائز الوصول والتوافر والاستخدام والاستدامة للامن الغذائي.

جدير بالذكر أن قضية الأمن الغذائي والمائي في أفريقيا تمثل محوراً اساسيًا من محاور التنمية، لا سيما ان القارة تضم 65٪ من الأراضي الصالحة للزراعة حول العالم، ويضم القطاع 60٪ من القوى العاملة و 16.5 من إجمالي الناتج المحلي للقارة الافريقية، وهو ما يجعلها تمتلك الامكانيات الهائلة لتصبح سلة غذاء العالم.
 

اليوم العالمي للغذاء التغذية القيمة المستدامة الأمن الغذائي مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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