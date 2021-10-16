السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«توفير 1406 فرص عمل» أبرزها.. حصاد القوى العاملة اليوم

محمد سعفان
محمد سعفان

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم السبت، عدد من الأحداث المهمة، حيث أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال أكتوبر الجاري.

https://www.dostor.org/3600190

وتلقى الوزير، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يكشف عن قيام المملكة بتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك بعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

https://www.dostor.org/3600195

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بتعيين 1440 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4401 شاباً منهم 34 من ذوي القدرات، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

https://www.dostor.org/3600201

ومن جانبه قال أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 1052 منشأة وتم القيام بـ 32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 8 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 124 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ودياً، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت  53  شكوى منها تحت البحث والدراسة.

https://www.dostor.org/3600209

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة فرص عمل مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية التفتيش العمالي

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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