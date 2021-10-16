السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طارق نصير يشيد بدور البرلمان العربي في أزمة سد النهضة

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو  البرلمان العربي، بدور البرلمان العربي ووقوفه بجانب الدول العربية الشقيقة في جميع المحافل وتأكيد مساندته لمصر والسودان في أزمة سد النهضة.

جاء ذلك أثناء كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وقال اللواء طارق نصير إن البرلمان العربي يطالب أثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية  لمصر والسودان، مؤكدا أن أي موقف أحادي من جانب أثيوبيا سيزيد تعقيد الأزمة، داعيا أديس أبابا إلى الانخراط بجدية في المسار الأفريقي للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

وأشار اللواء طارق نصير إلى أن البرلمان العربي يرحب بالبيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن الدولي الذي صدر الذي يشجع مصر والسودان وأثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.

الدول العربية مجلس الأمن سد النهضه الأمن القومي حماة الوطن رئيس الاتحاد الافريقي مجلس الأمن الدولي مصر والسودان وإثيوبيا حزب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي

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