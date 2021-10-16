حكومة لاتفيا تمنح جورجيا 83 ألفًا و70 جرعة من لقاح فايزر

قدمت حكومة لاتفيا منحة إلى جورجيا تبلغ 83 ألفًا و70 جرعة من لقاح فايزر المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتم إعطاؤها في فترة تتراوح من 21 إلى 28 يومًا.

وذكرت صحيفة برس نيوز الجورجية أن هذا يأتي في أعقاب قرار مجلس التحصين الجورجي يوم 7 أكتوبر الجاري، أن الأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، سيتم قبولهم في حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام فايزر.

كما أجاز مجلس التحصين إعطاء جرعة معززة بين المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في المجال الطبي، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق.