جهود مكثفة للسيطرة على حريق منطقة الاستثمار بالإسماعيلية (صور)

شهدت الإسماعيلية، السبت، حريقًا هائلًا في مصنع الاستثمار بمنطقة مصانع الاستثمار على طريق مصر الإسماعيلية، بجوار مدينة المستقبل، فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها من أجل السيطرة عليه، بعد الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء.

حريق منطقة الاستثمار بالإسماعيلية

حريق منطقة الاستثمار بالإسماعيلية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ودفعت بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا حول منطقة انتشار النيران، لعدم امتدادها.

وتبذل قوات الحماية المدنية جهودًا مضنية للسيطرة على الحريق، قبل وقوع إصابات.

حريق منطقة الاستثمار بالإسماعيلية