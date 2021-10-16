جنوب إفريقيا تقرر تطعيم الأطفال ضد كورونا وإعطاء جرعة معززة لبعض الفئات

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا جو بهلا، اليوم السبت، أن بلاده ستبدأ بتلقيح الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا الأسبوع المقبل، كما ستقدم أيضًا جرعات معززات من لقاح كورونا ضد بعض ذوات الاضطرابات المناعية.

ونقلت صحيفة (ذا ساوث أفريكان) الجنوب إفريقية عن وزير الصحة قوله في مؤتمر صحفي: "مستعدون لفتح التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا".

وبموجب قانون جنوب إفريقيا، يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق إعطاء موافقتهم على العلاج الطبي، مما يعني أنهم لا يحتاجون إلى إذن الوالدين للحصول على اللقاح.

وأضاف الوزير أنه ابتداءً من الأربعاء المقبل، يمكن للأطفال تلقي جرعة واحدة من فايزر، مع تأخير الجرعة الثانية للسماح بإجراء المزيد من الدراسات حول الآثار الجانبية النادرة.

وأشار الوزير إلى أن أكثر من ثلث جميع البالغين في جنوب إفريقيا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وبالنسبة للمصابين بضعف المناعة، قال بهلا: إنه يمكنهم البدء في تلقي الجرعات المعززة، ولكن فقط بناءً على نصيحة طبيبهم.