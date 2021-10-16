السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توفير 96% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

استعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات توفير الأراضي وتذليل كل المعوقات للمضي في تنفيذ مشروعات هذه المبادرة القومية المهمة.
 

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على نحو موسع، كل ما يتعلق بجهود وزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أن الوزارة قامت بتوفير 96% من إجمالي الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بإجمالي 4298 قطعة أرض، كما قامت بتسليم 115 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ المنشآت الصحية ضمن المبادرة، من إجمالي العدد المطلوبة.
وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ 301 مجمع خدمي حكومي من إجمالي 333 مجمعًا يتم تنفيذها بالقرى الأم، بنسبة تصل إلى 90%، لتجميع الخدمات في مكان واحد، للتيسير على المواطن، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم كذلك الانتهاء من تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة بالمجمع.
وأضاف أن الوزارة تسهم في تنفيذ برنامج "سكن كريم"، من خلال لجان التنمية المتكاملة التي تقوم بمشاركة مؤسسة "حياة كريمة" بتدقيق حصر مستحقي سكن كريم وفق المعايير المتفق عليها، لافتًا إلى أن عدد المستحقين بلغ حتى الآن 52.5 ألف مواطن في 13 محافظة، وقامت الوزارة بتوفير وتسليم قطع الأراضي المطلوبة لإنشاء نماذج العمارات السكنية لهذه المبادرة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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