«غرف عمليات وطوارئ».. الحكومة تستعد لموسم سقوط الأمطار الغزيرة

تابع اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، موقف استعدادات المحافظات لموسم الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، حيث أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق وتوجيه المحافظات باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أي ظروف طارئة.

وكلف الوزير المحافظين بتشكيل لجان للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة، ومخرّات السيول، وسدود الإعاقة، والترع والمصارف، ومتابعة حالتها، والتأكد من جاهزية مخرّات السيول وكل أعمال الحماية بالمحافظات، وتطهير جميع بلاعات الصرف و"الشنايش".

وتضمنت الإجراءات كذلك حصر جميع إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف، ومعدات الحماية المدنية، ومهمات الإغاثة، إلى جانب تسخير إمكانات الجهات المختلفة، من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة والاستعداد التام لاستخدام الامكانات المتاحة لديها حال الاحتياج، وطبقًا للموقف.

ووجّه اللواء محمود شعراوي برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات المركزية بالمحافظات؛ لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، والتنسيق الدائم مع مركز عمليات الوزارة.

كما وجّه بالمرور على محطات الصرف الصحي والزراعي؛ للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار فور هطولها، والتشديد على ضرورة وجود "المولد الاحتياطي" حال انقطاع التيار الكهربائي، مع مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية والتأكد من وجود كميات احتياطية.