«التضامن»: تردد 184 ألف سيدة على عيادات «2 كفاية» للحد من الزيادة السكنية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية للحصول على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 184,568 سيدة منذ بدء المشروع وحتى الآن.

وأكدت وزارة التضامن، أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومع 108 جمعية أهلية التي تقوم بدور فعال فى مجابهة المشكلة السكانية، مشددة على أنه من خلال عيادات تنظيم الأسرة التابعة لمشروع "2 كفاية" وعددها 65 عيادة، ترددت 11 ألف سيدة على هذه العيادات فى شهر سبتمبر 2021.

وأضافت الوزارة، أن البرنامج يتم تنفيذه فى المحافظات الأعلى في معدلات الخصوبة، والتى تزداد فيها الزيادة السكانية، ولها أولوية قصوى من البرنامج ومعظمها من الأكثر فقراً وهى محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى المناطق المُطَّورة المنقول إليها سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، كما يتم التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الأسمرات.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن مشروع "٢ كفاية" يتم تنفيذه ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

وأوضحت أنها ستشكل عنصراً أساسياً في البرنامج القومي لتنمية الأسرة الذي ستطلقه الدولة عن قريب، مع زيادة عدد الجمعيات الأهلية الشريكة، وإضافة مكون للتمكين الاقتصادي لإعلاء الدور الانتاجي للمرأة، وزيادة فتح وتطوير حضانات الطفولة المبكرة لإعطاء للنساء فرصة الخروج من المنزل إلى العمل أو العمل من المنزل، ومع التوسع في جانب الزيارات المنزلية والتوعية المجتمعية التي ستقودها الرئدات المجتمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.