السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

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لينك مباشر.. نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

سيارة المعاقين
سيارة المعاقين

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رابط نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، وتوفر وزارة الصحة والسكان موقع إلكتروني حتى يتعرف المواطن من خلاله على نتيجة الكشف أمام المجالس الطبية المتخصصة.

نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 

ويمكن للمواطنين حجز سيارة معفاة من الجمارك طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، عن طريق الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، ولا يجوز للمواطن من أصحاب ذوي الإعاقة الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، لمن سبق لهم الحصول على سيارة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة، وإذا كان صاحب الإعاقة قاصرا أو غير كامل الأهلية، يتم تسجيل بيانات ولي الأمر بصفته.

رابط نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان المصرية المجالس الطبية المتخصصة، وذلك للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين من هنا.

- ثم يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي، وكلمة المرور. 

- بعد ذلك يضغط المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة على كلمة بحث. 

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين المعفاه من الجمارك

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خطوات حجز سيارة معفاة من الجمارك 

- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- ثم يقوم المواطن بكتابة جميع البيانات المطلوبة، وهي الرقم القومي الموجود في البطاقة. 

- بعد ذلك رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون. 

- في حالة القاصر أو غير مكتمل الاهلية بسبب عذر مرضي يرجي كتابة بيانات ولي الأمر/ الوصي، وهي الرقم القومي والاسم والصفة. 

- ثم يقوم المواطن بكتابة الجمرك المطلوب، ونوع الإعاقة، والمجلس الطبى، وتاريخ الكشف، وبعد ذلك يضغط المواطن على حفظ البيانات. 

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وائل لطفي

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