بالأرقام.. أسعار فساتين فنانات مهرجان الجونة (فيديوجراف)

آثار حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الجدل وسط اتجاه كافة الأنظار إليه خاصة مع توافد العديد من الفنانات الفنانين لحرصهم على حضور حفل الافتتاح وحضور فعاليات المهرجان الأكثر جدلًا، والحديث عن الفساتين الخاصة بالفنانات لا ينتهي بالطبع، ونقدم لكم في سطور بالأرقام أسعار فساتين الفنانات.

ليلي علوي

ليلي علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان فضي مميز للغاية بأكمام واسعة واعتمدت مكياجًا قويًا مع تسريحة شعر ويفي، من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، حيث تبلغ أسعار الفساتين الخاصة به في المتوسط 30 ألف جنيه.

نجلاء بدر

نجلاء بدر

أما نجلاء بدر فآثارت الجدل بإطلالة مميزة للغاية حيث ظهرت بفستان أسود مفتوح من ناحية اليمين من تصميم المصرية فريدة تمرازا ، لكن لازالت المصممة لم تسعر الفستان بعد.

وقالت فريدة تمرازا في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن الفستان ضمن فساتين الكولكشن الجديد مستوحي من الحضارة الفرعونية، فهناك عدد من الفساتين الخاصة بالكولكشن ترمز إلى التحفيز والتمكين بالنسبة للمرأة، احتفالًا بالعام العاشر لتمرازا في السوق ومدى تطويرها لمواكبة كافة الأذواق.

درة

درة

أما درة فأختارت فستان من مصمم الأزيا اللبناني جورج شقرا وهو يبلغ سعره حوالي 90 ألف جنية، حيث يحمل الفستان اللونين الأبيض والأسود بقصة كتف وان شولدر، وبه كرانيش من ناحية الصدر مزود بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

منى زكي

منى زكي

أما سعر فستان منى زكي فيصل إلى 25 ألف جنية، واختارت الفستان من دار أزياء مصرية تحمل اسم ميزون يايا، والفستان بقصة السمكة بأوف شولدر باللون البينك الفاتح، وبه فتحة حرف الـv من ناحية الصدر وتم تنسيق معاها كلاتش باللون الأسود.

ناردين فرج

ناردين فرج

وظهرت الفنانة والمذيعة ناردين فرج بإطلالة جذابة بفستان ماركة Brandon Maxwell، يبلغ سعره 47 ألف جنية، وهو فستان أسود مكشوف من الظهر وبفتحة بطول الساق واعتمد تسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة مع ماكياج بسيط.

بشرى

بشرى

أما بشرى فأختارت الإطلالة الخاصة بها بفستان أشبه بالأميرات من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني مايكل سينكو، وهو فستان متداخل الألوان ما بين الأصفر والبرتقالي والبيج ذات قماش منفوش.

وتواصلت الدستور مع مصمم الأزياء الفلبيني حيث أكد أن سعره وصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أي 157 ألف جنية تقريبًا .

هند صبري

هند صبري

بإطلالة ناعمة ظهرت هند صبري على السجادة الحمراء، بفستان أصفر طويل من تصميم اللبناني فؤاد سركيس، ويبلغ سعر الفستان حوالي 20 ألف جنية .

ومن جانبها قالت الاستايلست ريما قطب أن الفنانه هند صبري وفقت في اختيارها للفستان حيث أنها دائمًا ما تختار الإطلالة المناسبة لها من لون الفستان وتسريحة الشعر .

ميس حمدان

ميس حمدان

ارتدت ميس فستان أسود طويل بإطلالة جذابة وراقية، من تصميم اللبناني فؤاد رسركيس حيث يصل سعره إلى 20 ألف جنية مصري.

رانيا يوسف

رانيا يوسف

اعتمدت الفنانه رانيا يوسف على إطلالة هادئة راقية من تصميم السوري أيمن لحموني حيث يبلغ سعره من 25 إلى 30 ألف جنية .

شاهد فيديوجراف أسعار فساتين المهرجان https://www.facebook.com/watch/?v=1028855317904322

وقالت الاستايلست ريما قطب أن الإطلالة الخاصة برانيا مختلفة ومميزة كما أنها اختارت تسريحة شعر جديدة بالنسبة لها أظهرت ملامحها، والماكياج رقيق يناسب الإطلالة .