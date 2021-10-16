سيارة محمد رمضان فى مهرجان الجونة الدورة الخامسة (انفوجراف)

أثار الفنان محمد رمضان أول أمس جدلًا كبيرًا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث حرص على الحضور بسيارته اللامبورجيني، مما جعله محط أنظار الجميع.

ويرصد «الدستور» خلال الانفوجراف التالي معلومات عن سيارة محمد رمضان في مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

- نوع السيارة لامبورجيني من طراز Aventador SVJ Roadster

- يوجد منها 800 نسخة فقط على مستوى العالم.

- كانت السيارة زرقاء اللون عندما قام بشرائها منذ عدة سنوات.

- قام محمد رمضان العام الماضي بطلاء السيارة بقشرة من الذهب.

- دون على السيارة جملته الشهيرة number 1

- سعة المحرك الخاص بها 770 حصانًا.

- يبدأ سعرها من 9 ملايين جنيه مصريًا.