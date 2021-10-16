السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانيون: مشروعات تطوير العشوائيات تهدف لتوفير حياة كريمة

افتتاح الرئيس مجموعة
افتتاح الرئيس مجموعة من مشروعات الإسكان

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، مؤكدا أنها استعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.

وأكد أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يهدف إلي استعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.

وأضاف فتحي خلال بيان له، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازا تاريخيا فريدا يدعو للفخر ويؤكد حرص القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنقل ملايين المواطنين من مناظق غير أمنة إلى مناطق حضارية حديثة تليق بحقوق الإنسان المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.

كما أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، تهدف إلي توفير سكن أمن للمواطن البسيط.

وأضاف بدوي، خلال بيان له، أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجازا مشهودا في توفير مشروعات سكنية بديلة للمناطق الغير آمنة، وبتكلفة أقل، ومطابقة لكافة مواصفات ومعايير جودة البناء، مما ساهم في التغلب على قضية المناطق العشوائية .

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن الدولة حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، مؤكدا أن المناطق غير الآمنة تحظي باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وتسعي للقضاء عليها نهائيا خلال الفترة القادمة.

قال علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يكشف حجم الجهد الكبير المبذول في ملف تطوير العشوائيات.

وأضاف مصطفي، خلال بيان له، أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياه كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على العشوائيات وذلك تنفيذًا لرؤيتها الإستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني هذه المناطق.

ولفت النائب علاء مصطفي، أن الدولة تبذل جهود كبيرة ايضا للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة.

 

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