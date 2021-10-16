غدًا.. محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل مواطن بسبب خصومة ثأرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس غدًا، محاكمة عامل ببتهمة الشروع في قتل مواطن بسبب خصومة ثارية في دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة، برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن و أمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم محمد.ر، ۲۵ سنة، عامل، بالشروع في قتل غريمه المجني عليه - محمود محمد باشا - عمدا مع سبق الإصرار بباعث الإنتقام إثر خصومة ثأرية مسبقة فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وذخيرة تاليين الوصف " ونفاذا لمخططه الإجرامي وماانتواه من نية خبيثة للخلاص من خصمه دلته خط إلى حانوته فغافله حال كسبه قوت يومه وما أن ظفر به أطلق العنان ليده لتطلق وابلا من الاعيرة النارية باستخدام سلاحه متعدد الإطلاق المار بيانه صوب ضحيته فأستطالت إحداهم ذر قاصدأ من ذلك إزهاق فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جرحه قد خاب لسبب لا دخل لإرداته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

أضاف أمر الإحالة إحراز المتهم سلاحًا ناريًا مششخن (بندقية آلي)، ما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرزاه، إضافة إلى ذخائر نارية ما تستخدم علي السلاح الناري.