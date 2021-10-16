إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 18 بالمنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، 33 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية بني محمد سلطان ضمن تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

حملة إزالة ضمن الموجة 18 بالمنيا

كان الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه عصام عبده، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، ومحمد سميح، سكرتير الوحدة المحلية بالقرية قد قاد، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات تمكنت من إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة "سكة حديد" بمساحة 2640 مترا بقرى المطاهرة، وبنى حماد التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بحضور قوات من الشرطة، والعاملين بالتنظيم والكهرباء، حيث تم تنفيذ الإزالة وعمل المحاضر اللازمة قانونا.

حملة إزالة ضمن الموجة 18 بالمنيا

من جانبه، أكد ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح لأى شخص باختراق القانون أو التعدي على الأراضي أملاك الدولة، موجهًا بالتعامل الفوري مع حالات التعدي والضرب بيد من حديد لمواجهة التعديات والبناء المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

حملة إزالة ضمن الموجة 18 بالمنيا

أوضح رئيس المركز والمدينة أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة من محافظ المنيا بالتصدي لكل أشكال التعديات، سواء علي أراضي أملاك الدولة حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية بجانب أعمال البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن علي جميع المخالفين والمعتدين بدون أي استثناءات.