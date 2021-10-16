السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم عبر موقع المصرية للاتصالات

الشركة المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم من أبرز كلمات البحث على جوجل، كي يتمكنوا من سداد فواتير التليفون الأرضي إلكترونيا قبل وضع غرامات عليه.

يقدم الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات منها احجز رقم  indigo، وجدد اشتراك we إنترنت، ودفع فاتورة التليفون الأرضي، وشحن أو دفع فاتورة الموبايل، بالإضافة إلى خدمات مميزة منها اعرف أي معلومات تهمك مع خدمة 140 دليل، وشاهد المسلسلات والأفلام والبرامج المفضلة بدون إعلانات، وwe pay.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 

وتقدم «الدستور» تقريرا عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، في إطار تطوير المنظومة التكنولوجية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي وفرت للمواطنين دفع كل المبالغ المستحقة عليهم في العديد من الخدمات التي تقدم لهم عن طريق المواقع الإلكترونية المخصصة لكل قطاع. 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم 

يمكن للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، كما هو موضح في الخطوات التالية: 

- يقوم المواطنون بالدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- ثم يضغط المواطن على أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي. 

- يظهر للمواطن ثلاث أيقونات، هي الاستعلام بالتليفون، والاستعلام برقم الحساب، والاستعلام عن الرقم الجديد. 

- يختار المواطن الاستعلام بالتليفون، ثم يكتب كود المنطقة، وبعد ذلك تتم كتابة رقم التليفون. 

- ثم يضغط المواطن على أيقونة أظهر الفواتير.

txt

صناعة المعلومات: 100 مليار جنيه فاتورة مشروعات التحول الرقمي للدولة سنويًا

txt

المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2021

مهلة دفع فاتورة التليفون الأرضي 

قدمت «الدستور» خلال التقرير السابق جميع الخطوات التي تمكن المواطن من الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، بهدف دفع فاتورة التليفون الأرضي، وأكدت شركة الاتصالات أنها تعطي فترة لمدة شهر بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز المواطن المدة المحددة سيتم تحويل الخط إلى استقبال فقط، بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشتركا بهذه الخدمة، وسيتم أيضًا فرض غرامة مالية تحددها الشركة لعدم التزام المواطن بسداد رسوم الفاتورة في الموعد المحدد له.

فاتورة التليفون الأرضي الحكومة المصرية الاستعلام بالتليفون الاستعلام برقم الحساب الاستعلام عن الرقم الجديد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى الاستعلام عن فاتورة التليفون

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

إبتسام أمام محكمة الأسرة: «اتجوز عليا أرملة وقالي عايز أخد ثواب»

حريق هائل داخل مصنع في المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية

الأهلي يستهل حملة الدفاع عن النجمة العاشرة بالتعادل مع الحرس الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صور

دوري أبطال أفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية