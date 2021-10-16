رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم من أبرز كلمات البحث على جوجل، كي يتمكنوا من سداد فواتير التليفون الأرضي إلكترونيا قبل وضع غرامات عليه.

يقدم الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات منها احجز رقم indigo، وجدد اشتراك we إنترنت، ودفع فاتورة التليفون الأرضي، وشحن أو دفع فاتورة الموبايل، بالإضافة إلى خدمات مميزة منها اعرف أي معلومات تهمك مع خدمة 140 دليل، وشاهد المسلسلات والأفلام والبرامج المفضلة بدون إعلانات، وwe pay.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

وتقدم «الدستور» تقريرا عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، في إطار تطوير المنظومة التكنولوجية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي وفرت للمواطنين دفع كل المبالغ المستحقة عليهم في العديد من الخدمات التي تقدم لهم عن طريق المواقع الإلكترونية المخصصة لكل قطاع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالرقم

يمكن للمواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، كما هو موضح في الخطوات التالية:

- يقوم المواطنون بالدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- ثم يضغط المواطن على أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- يظهر للمواطن ثلاث أيقونات، هي الاستعلام بالتليفون، والاستعلام برقم الحساب، والاستعلام عن الرقم الجديد.

- يختار المواطن الاستعلام بالتليفون، ثم يكتب كود المنطقة، وبعد ذلك تتم كتابة رقم التليفون.

- ثم يضغط المواطن على أيقونة أظهر الفواتير.

مهلة دفع فاتورة التليفون الأرضي

قدمت «الدستور» خلال التقرير السابق جميع الخطوات التي تمكن المواطن من الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، بهدف دفع فاتورة التليفون الأرضي، وأكدت شركة الاتصالات أنها تعطي فترة لمدة شهر بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز المواطن المدة المحددة سيتم تحويل الخط إلى استقبال فقط، بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشتركا بهذه الخدمة، وسيتم أيضًا فرض غرامة مالية تحددها الشركة لعدم التزام المواطن بسداد رسوم الفاتورة في الموعد المحدد له.