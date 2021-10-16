سمية الخشاب تتألق بالأصفر على ريد كاربت مهرجان الجونة

استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تخطف الأنظار خلال بداية فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وارتدت الفنانة سمية فستانًا أصفر طويلًا ذا «حمالة واحدة» وصفه البعض بالجذاب والمثير، فيما شبه البعض الإطلالة بإطلالة ياسمين صبري باليوم الأول للمهرجان.

ونسقت الفنانة سمية الخشاب مع الإطلالة حذاءً أصفر ذا كعب عالٍ، بالإضافة إلى أقراط بسيطة أضافت للفستان، وحقيبة يد صغيرة نفس لون الفستان.

سمية الخشاب: الرقص على الريد كاربت.. «حاجة تانية خالص»

ونشرت سمية فيديو لها من المهرجان عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وهي ترقص على الريد كاربت، خلال حفل افتتاح المهرجان، وعلقت: «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية».

ويشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عدد من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

فعاليات مهرجان الجونة 2021 لليوم الثالث

ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون «الصغير» في الساعة 5 مساءًا ويستمر 60 دقيقة بـ «فيستيفال بلازا».

ومن المتوقع ظهور عددًا من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ«فيستيفال بلازا».

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي - دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 9:30 بـ«مايسون بلو».

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge.