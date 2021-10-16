في ذكرى 175 لميلاده.. محطات في حياة الكاتب الإيرلندي أوسكار وايلد

تمر اليوم الذكرى الـ175 لمولد الكاتب الإيرلندي أوسكار وايلد، وولد في مثل هذا اليوم 16 من أكتوبر عام 1845 ويعد واحد من أبرز الكتاب الإيرلنديين ـ فقد تعدد كتاباته بين المؤرخ والقصة والرواية والشعر إلى جانب كونه باحثا في علم الجمال.

ورث أوسكار وايلد موهبة الكتابة من والدته التي كانت تشتغل بالفنون وتكتب الشعر الثوري، وكان لهذا أكبر الأثر في حياة والد، الذي اشتغل عبر دراسته الجامعية للاهتمام بدراسة الكلاسيكات من الأدب الإغريقي والشعر بصفة خاصة.

وفي عام 1884 تزوج وايلد من كونستانس لويد، ابنة محامٍ إيرلندي بارز، وأنجب طفلان، سيريل وفيفيان، في عامي 1885 و1886.

نشرر أول أعماله المسرحية «الزوج المثالي» عام 1895، وتدور حول الابتزاز والفساد السياسي وتتطرق إلى مواضيع الشرف العام والخاص، ويتم تعيين الحدث في لندن، في “الحاضر” وتدور أحداثها على مدار أربع وعشرين ساعة.

دخل أوسكار وايلد السجن لمدة عامين، ثم أطلق سراحه عام 1897 وذهب إلى باريس، حيث زاره العديد من أصدقائه المخلصين، وبدأ الكتابة مرة أخرى، وأنتج قصيدة "أغنية القراءة"، بناءً على تجاربه فى السجن وتوفى عام 1900.