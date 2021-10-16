رفع 50 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بأحياء وشوارع المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 50 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي كما واصلت أعمال تغطية غرف الصرف الصحي حرصا علي حياة وأرواح المواطنين.

قال محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان إن الوحدة المحلية بالقرية قامت بتغطية غرف التفتيش بشارع الترعة بعزبة جارحي وتأمينها ضد اي محاولات للسرقة أو التلف؛ حفاظًا على امن وسلامة المارة من المواطنين وخاصةً الاطفال ولكي لا تعيق حركة السيارات، كما واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة وحملات رفع المخلفات وقامت برفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

أكد رئيس حي وسط المدينة استمرار حملات النظافة اليومية حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع أروقة وشوارع الحي ومن المدارس الباطنة بالحي للحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة للأعمال والاستجابة الفورية لأي مشكلة حفاظاً على سلامه وصحة وامن المواطنين.

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدا في رفع منظومة النظافة حيث يتم تنظيم حملات لرفع المخلفات بكافة شوارع أحياء المدينة ومداخل ونقط التجمع بالقري التابعة لها من خلال ورديات صباحية ومسائية وذلك لتوفير بيئة خالية من مسببات الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما تقوم الوحدة بالاهتمام بشكاوي ومطالب المواطنين والعمل علي حلها فورا.

أشار رئيس المركز إلى أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة بالمنيا