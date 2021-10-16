شاب ينهي حياته بتناول حبوب غلال سامة بالمحلة

أقدم شاب فى العشرينات من عمره، السبت، على الانتحار عن طريق تناوله حبة الغلال القاتلة بقرية صفط تراب، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة الكبرى بانتحار شاب يدعى "م.ح "، ٢١ عامًا، عن طريق تناوله حبة الغلال، وفى حالة إعياء شديدة.

على الفور كلف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير مباحث الغربية، الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، بتحرى ملابسات وتفاصيل الواقعة، وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة إلى محل البلاغ، وبالتحقق تبين أن الشاب بحالة نفسية سيئة بناء عليها قام بالانتحار، وتم نقل الشاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج اللازم, إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بتناول حبه الغلال السامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز المحلة لاستكمال التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب تشريحها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتولت التحقيق.