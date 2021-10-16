منظمة المرأة العربية توقِّع بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي

شهد صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي، بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

توقيع بروتوكول بين منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي

جاء التوقيع خلال فعاليات الجلسة العامة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.

وقَّع البروتوكول عن منظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة، وعن البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.

توقيع بروتوكول بين منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي

وقامت الدكتورة فاديا كيوان بإهداء درع منظمة المرأة العربية لرئيس البرلمان العربي، وقام بإهدائها درع البرلمان.