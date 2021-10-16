السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد السيد يشارك في «عشق البنات».. ويشكر «المتحدة» على الاهتمام بالوجه الشابة

محمد السيد
محمد السيد

يشارك الفنان الشاب محمد السيد بحكاية «في عشق البنات» التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الحلقة الأولى منها ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب» على شاشة قناة «الحياة» وهي الحكاية السابعة من المسلسل الجديد وتعد الحكاية البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد عز.

ويقدم محمد السيد دورا محوريا في العمل، حيث يلعب شقيق كارولين عزمى وابن سلوى عثمان خلال أحداث العمل.

وأكد محمد في تصريحات صحفية أنه سعيد بالوقوف أمام هذه الكوكبة من النجوم في حكاية من حكايات مسلسل ورا كل باب التي استحوذت على اهتمام الجمهور مؤخرا.

وحرص على شكر الشركة المتحدة التي أعطت فرصة كبيرة للنجوم الشباب للمشاركة في هذه الأعمال. 

وانتهى طاقم عمل حكاية في عشق البنات بطولة محمد عز وعدد كبير من الفنانات الشبات قبل أيام من تصوير حلقات المسلسل الجديد ودخولها غرف المونتاج وتسلميها للشركة المنتجة قبل العرض بوقت كاف.

محمد السيد الفنان الشاب محمد السيد حكاية عشق البنات حكاية في عشق البنات من مسلسل ورا كل باب الموسم الثانى مسلسل ورا كل باب

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الساحر.. صلاح يحقق 3 أرقام بعد هدفه فى واتفورد

«مصر للطيران» تحظر دخول العاملين غير الملقحين ضد كورونا بدءًا من 25 نوفمبر

«نفسيتها سيئة».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دوللي شاهين بعد الاعتداء عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية