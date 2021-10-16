محمد السيد يشارك في «عشق البنات».. ويشكر «المتحدة» على الاهتمام بالوجه الشابة

يشارك الفنان الشاب محمد السيد بحكاية «في عشق البنات» التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الحلقة الأولى منها ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب» على شاشة قناة «الحياة» وهي الحكاية السابعة من المسلسل الجديد وتعد الحكاية البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد عز.

ويقدم محمد السيد دورا محوريا في العمل، حيث يلعب شقيق كارولين عزمى وابن سلوى عثمان خلال أحداث العمل.

وأكد محمد في تصريحات صحفية أنه سعيد بالوقوف أمام هذه الكوكبة من النجوم في حكاية من حكايات مسلسل ورا كل باب التي استحوذت على اهتمام الجمهور مؤخرا.

وحرص على شكر الشركة المتحدة التي أعطت فرصة كبيرة للنجوم الشباب للمشاركة في هذه الأعمال.

وانتهى طاقم عمل حكاية في عشق البنات بطولة محمد عز وعدد كبير من الفنانات الشبات قبل أيام من تصوير حلقات المسلسل الجديد ودخولها غرف المونتاج وتسلميها للشركة المنتجة قبل العرض بوقت كاف.