ليس له تأثير على الأرض.. اقتران كوكب الزهرة بنجم «قلب العقرب»

في ظاهرة لم تتكرر منذ 8 سنوات، يقترن اليوم كوكب الزهرة بنجم "انتاريس" أو قلب العقرب المائل للإحمرار، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجرد بعد غروب شمس اليوم.

من جانبه قال د. جاد القاضي رئيس المركز القومي للبحوث الجيوفزيقية والفلكية، أن مع غروب شمس اليوم يمكن رؤية كوكب الزهرة قريبا جدا من نجم "انتاريس" أو "قلب العقرب" المعروف بميله للاحمرار في السماء باتجاه الجنوب الغربي، وذلك لمدة ساعة، منذ غروب الشمس وحتى غروب الكوكب والنجم الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

ليس له تأثير

وأضاف القاضي أن هذا الاقتران ليس له أي تأثير على كوكب الأرض أو حركة الاجرام السماوية، ولا يتطلب الأمر أي احتياطات خاصة من المواطنين سوي الاستمتاع بالحدث فقط.

وأوضح القاضي لـ الدستور أن يمكن العثور على نجم الزهرة في السماء عقب غروب الشمس بنصف ساعة، حيث يظهر كقطعة من الالماس اللامعة في السماء، ويظهر بعدها النجم "انتاريس" المعروف بـ قلب العقرب جنوب كوكب الزهرة، ولكنه أقل لمعاناً ويميل للاحمرار أكثر، ويفصل بينهما درجة، مشيراً إلى أن الحدث يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولكن التليسكوبات سيكون أفضل لرؤية كافة التفاصيل.

ظواهر فلكية هامة

ويشهد شهر أكتوبر عدد من الظواهر الفلكية الهامة، منها "زخة التنين" وهي زخة شهابية تتكون من 10 شهب في الساعة الواحدة، كما يقترن القمر بعدد من الكواكب بداية من كوكب الزهرة ، حيث يكون القمر قريباً من كوكب الزهرة في السماء، وهو المشهد الذي ظهر للعين المجردة منذ الخامسة والنصف مساء يوم 9 أكتوبر، لينتقل بعدها القمر للاقتران بكوكب "زحل" يوم 14 أكتوبر، ويعقبه بيوم واحد الاقتران بكوكب "المشترى" يوم 15 أكتوبر.

وفي 21 أكتوبر تشهد السماء "شهب الجباريات" وهي زخات شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها 20 شهاب في الساعة.

كما يصل كوكب عطارد لـ أقصى استطالة له حيث تبلغ استطالته 18.4 درجة من الشمس في 25 أكتوبر، بينما يصل كوكب الزهرة لـ اقصي استطالة له وتبلغ 47 درجة من الشمس في 29 اكتوبر.